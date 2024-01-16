نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طلاقها ب24 ساعة.. ماذا قال العوضي لياسمين عبد العزيز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها من الفنان أحمد العوضى، عبر حسابها الرسمى بانستجرام قائلة:" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ماذا قال العوضي لياسمين عبد العزيز قبل الطلاق؟

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وقام أحمد العوضى بتهنئة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها في منشور عبر فيسبوك قبل خبر انفصالهم بـ 24 ساعة، وقال فى رسالة لها:"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح".

أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على طلاقه من ياسمين عبد العزيز

ومن جانبه، جاء أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على طلاقه من ياسمين عبد العزيز، كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير.

تنبؤ طلاق أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز

والجدير بالذكر أن خلال الفترة الماضية انتشرت شائعات حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت ياسمين عبد العزيز على هذا الأمر، من خلال نفيها الانفصال بشكل رسمي وقتها، وذلك بعد ان تنبأت إحدى عالمات أبراج بطلاق ياسمين والعوضي، فجاء تعليق الفنان على هذا الأمر، قائلًا: كذب المنجمون ولو صدقوا.

اخر اعمال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وكان الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، تعاونوا في أكثر من عملًا فنيًا وحقق الثنائي من خلالهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها مسلسل اللي مالوش كبير، ومسلسل لأخر نفس، وكان اخرهم مسلسل ضرب نار الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي حيث دارت أحداث حول جابر الذي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، شارك في بطولة مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين منهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج نصطفى فكري.

أحدث أعمال احمد العوضي

وايضا يُعرض للفنان احمد العوضي خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائي فيلم الإسكندراني، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، وتناول العمل بكر الإسكندراني، الذي يمر بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

