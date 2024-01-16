في يوم عيد ميلادها.. ياسمين عبدالعزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم -

صدم الوسط الفني ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بإعلان طلاقهما، وذلك بالتزامن بيوم عيد ميلاد وحش الكون كما بلقبها العوضي دائما.

منشور ياسمين عبد العزيز:

ونشرت ياسمين منشور عبر حسابها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وانستجرام وكتبت:" تم الطلاق رسمي بيني وبين أحمد، وبينا كل الأحترام والتقدير".

وفي سياق آخر تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، وقد حرص العوضي على تهنئتها من خلال نشر مجموعة صور لهم وكتب:" كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.

أحداث مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.

آخر أعمال أحمد العوضي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال العوضي هو فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيش في مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.