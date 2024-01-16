عاجل.. أول تعليق من أحمد العوضي عقب انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد عدة أعوام من زواجهم دون أي مؤشرات تدل على حدوث أي خلافات في وقت سابق مما أثار دهشة الجمهور بشكل كبير، ووقع عليهم الخبر كالصاعقة عقب إعلان الثنائي عن هذا النبأ الحزين.

وفي سياق متصل، حرص أحمد العوضي الرد هو الآخر على هذا النبأ وأكد عليه عبر صفحته الرسمية وقال: "تم الطلاق الرسمي بيني انا وياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

آخر أعمال العوضي وياسمين

يعتبر ضرب نار اخر تعاون بينهم ويدور أحداثه في إطار تشويقي درامي بين الصعيد والقاهرة ويقوم العوضي بتجسيد شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه صعوبة في تحقيق حلمه ويلتقي في خلال رحلته بمهرة الفتاة الشعبية التي تعيش باحياء شبرا وتبدأ بينهم قصه حب وتتوالى الأحداث في إطار مختلف عن ما قدموه من قبل.

فريق عمل المسلسل "ضرب نار"

شارك العديد من الفنانين بالمسلسل من ضمنهم:" سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز"، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى، إخراج مصطفى فكرى.

آخر أحمد أحمد العوضي



يعتبر آخر أعمال العوضي فيلم الاسكندراني وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي، حول بطل العمل «بكر الاسكندراني»، الذي يعيش في الإسكندرية، ويوجه تحديات كبيرة مع والده وعائلته في إطار من التشويق.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، محمود حافظ، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، وآخرين من اخراج خالد يوسف وقصة وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة