القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالهم بعيد ميلادها بطريقة رومانسية، وكتبت ياسمين:" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

هل الأولاد السبب الحقيقي في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

تسال الكثير من الجماهير عن سبب عدم حمل ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي، وقال مصدر مقرب من ياسمين أنها لن تنجب من العوضي، حيث أنها اشترطت قبل الزواج منه بعدم الإنجاب، وسوف تكتفي بابناءها من زوجها السابق محمد حلاوة، والشرط ليس لأنها لا تريد الإنجاب من العوضي لكن لأن لديها اطفال بالفعل، كما أنها تجاوزت سن الأربعين وسيعطلها الإنجاب عن عملها، ولكن إنه بالرغم العوضي وافق بالفعل علي الشرط قبل الزواج الإ إنه يحاول اقناعها حاليًا بأن ينجبا طفلًا، نظرًا لرغبته الشديدة في ان يكون لديه طفلًا منها.

ياسمين والعوضي تاني حالة طلاق في ٢٠٢٤

ويذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز هم ثاني حالة طلاق في ٢٠٢٤ وذلك بعد طلاق هند عبدالحليم الذي أعلنت يوم 2 يناير خبر انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

انتصار ليلى عبد اللطيف في تنبا انفصال العوضي وياسمين

وسبق، انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت ياسمين عبد العزيز على هذا الأمر، من خلال نفيها الانفصال بشكل رسمي وقتها، وذلك بعد ان تنبأت إحدى عالمات أبراج بطلاق ياسمين والعوضي، فجاء تعليق الفنان على هذا الأمر، قائلًا: كذب المنجمون ولو صدقوا.

آخر أعمال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وكان اخر اعمال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قد تعاونوا في أكثر من عملًا فنيًا وحقق الثنائي من خلالهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها مسلسل اللي مالوش كبير، ومسلسل لأخر نفس، وكان اخرهم مسلسل ضرب نار الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي حيث دارت أحداث حول جابر الذي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة،

