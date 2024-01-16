روجينا تبدأ تصوير "سر إلهي" للمخرج رؤوف عبد العزيز رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - إنطلق اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كوديكس والمقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق رمضان المقبل 2024.

تعاون روجينا مع المخرج رؤوف عبد العزيز

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

ابطال مسلسل سر إلهي

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال،إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة روجينا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل ستهم، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت والذي شارك فيه مصطفى خاطر، هنا شيحة، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد جمعة، وآخرين.