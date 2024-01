رحلة مؤثرة عبر الزمن في The Last Rifleman بدور العرض المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلة استثنائية عبر الزمن مستوحاة من قصة حقيقية، يأخذنا فيها النجم بيرس بروسنان في رحلة عاطفية ومليئة بالمشاعر الجياشة، عبر فيلم The Last Rifleman الذي تُطلقه في دور العرض المصرية شركة Four Star Films يوم ١٧ يناير.



قصة جيري فيجان

يروي The Last Rifleman قصة جيري فيجان، محارب سابق في الحرب العالمية الثانية، يعيش في إحدى دور الرعاية في شمال أيرلندا، مُطارَدًا من أشباح قتلاه، حيث تلاحقه أرواحهم خلال يقظته ونومه وتزعجه صرخاتهم، بعد فقدانه لزوجته، يقرر آرتي بعد 75 سنة على مرور يوم النصر في نورماندي، الهرب سرًا من دار الرعاية لينطلق في رحلة مؤثرة إلى فرنسا، الهدف منها توديع أعز أصدقائه ومواجهة أشباح ماضيه المظلم.

قصة برنارد جوردان

يقدم The Last Rifleman قصة برنارد جوردان بنكهة خاصة، القصة الحقيقية لذلك العجوز الذي يواجه ذكريات مؤلمة لهبوط نورماندي عام 1944، والذي كان بداية لسلسلة من المعارك بين ألمانيا النازية وقوات الحلفاء في أوروبا لإنهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يركز على محنة البطل والأشخاص الذين يلتقي بهم على طول الرحلة، مما يجعلها تجربة مثيرة ومفعمة بالإنسانية.

موعد إطلاق The Last Rifleman

باخراج المبدع تيري لوان، يتألق بطل الشاشة بيرس بروسنان بدور آرتي كرافورد، ويشاركه الفيلم النجوم جون أموس، ويورغن بروشنو، وكلير رافيرتي، ديزموند إيستوود، وجيرالدين ماكاليندن، من المقرر أن يتم إطلاق The Last Rifleman في صالات السينما في ١٧ يناير بواسطة شركة فور ستار فيلم، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

من هو النجم بيرس بروسنان؟

كان النجم بيرس بروسنان هو الطفل الوحيد في إيرلندا في دروغهيدا، مقاطعة لاوث، عاش بروسنان بالقرب من نافن مقاطعة ميث، هجر والده الأسرة عندما كان بروسنان رضيعا وعندما كان عمره أربعة سنوات انتقلت والدته إلى لندن من أجل العمل كممرضة، فعاش مع جده وجدته فيليب وكاثلين سميث، وعندما توفى جديه عاش مع عمته ثم عمه، وبعد ذلك انتقل للعيش في مأوى، فيما بعد ترعرع بروسنان مع عائلة رومان كاثوليكية حيث درس في مدرسة محلية وعمل خادم لمذبح في كنيسة، وفي 1964 عندما بلغ من العمر الحادية عشر غادر بروسنان إيرلندا ليعيش مع والدته وزوجها، وقد أصطحبه زوج والدته في يوما ما إلى السينما ليشاهد فيلم أصبع الذهب وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها بروسنان فيلما لجيمس بوند، درس بروسنان في مدرسة إليوت في لندن وقد كان الطلبة ينادونة في المدرسة ب«الأيرلندي»، عندما بلغ سن السادسة عشر ترك المدرسة وقرر أن يصبح رساما فتدرب في مدرسة القديس مارتن للفنون، وبعد ذلك تدرب كممثل في مركز الدراما في لندن