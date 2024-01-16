نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود أحمد العوضي لعين شمس بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اعلان الثنائي خبر انفصالهما بشكلي رسمي عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتساءل الجمهور عن الفنان أحمد العوضي وهل سيعود إلى منطقته ومسقط رأسه في عين شمس، حيث ولد وتربى ونشأ في حي عين شمس بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها



يشار إلى إن هنأ أحمد العوضي مساء أمس ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، وكتب معلقًا: كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وأعلن أحمد العوضي انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بمنشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب قائلًا: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين

وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير..

كما أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالهما وقالت: تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير

مسلسل حق عرب



جدير بالذكر إنه يستأنف أحمد العوضي تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل حق عرب الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل،مسلسل "حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي حول رجل يتعرض لمغامرات عديدة، ويحاول أن يخرج منها، كما تنشأ قصة عاطفية لديه خلال هذه الأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم: أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.