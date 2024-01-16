عمرو الليثي يعلن إطلاق وحدة التبادل البرامجي والإخباري بعدد ٦ حقائب إخبارية باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عن إطلاق وحدة التبادل البرامجي والإخباري بعدد ٦ حقائب إخبارية بالاتحاد.

إطلاق وحدة التبادل البرامجي والإخباري بعدد ٦ حقائب إخبارية باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

جاء ذلك علي هامش مشاركته علي رأس وفد رسمي بالإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية، حيث أجري مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والاخباري، اضافة إلى توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والاسيوي.

مؤتمر "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي "

وتم الاتفاق علي تبادل برامجي واخباري مع الاتحادات وكذلك إقامة ورش عمل مشتركة

وعلي جانب آخر يشارك رئيس الاتحاد في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" والمنعقد يومي ١٧ و١٨ يناير الجاري بتونس.

كلمة عمرو الليثي في الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية



والجدير بالذكر ان الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، تحدث في الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية المقام في العاصمة التونسية اليوم، قائلا:" في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي غير المسبوق وديناميكية المشهد الإعلامي المتسارعة يصبح دورنا كاتحادات للبث، حاسمًا وهامًا بشكل قاطع وأكيد.. فنحن امام أنفسنا عند تقاطع الابتكار والإبداع والمسؤولية، لتكن تلك التحديات دافعة لالتزامنا بالتناغم بشكل جماعي لضمان استمرار نجاح دورنا المنوط، الاجتماع فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات، كما أنها منصة للتعاون، حيث يمكن لقوة وحدتنا أن تدفعنا إلى مستقبل يظل فيه البث قوة لإعلام شعوبنا، فليكن هذا الاجتماع مصدر إلهام لنا جميعا، ومحفزا للتعاون والتكامل بيننا … مسترشدين بمبادئ الميثاق الإعلامي والالتزام المشترك بالقيم التي تحدد مهنتنا”.

نبذة عن عمرو الليثي

ولد عمرو الليثي 30 يوليو 1970، حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما بتقدير جيد جدًا (1990)، حاصل علي ماجيستير في علوم الإعلام (2001) من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على دكتوراة الفلسفة في النقد الفنى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012من أكاديمية الفنون –المعهد العالى للنقد الفنى -قسم النقد السينمائى والتليفزيونى وموضوع الرسالة عن (الابعاد الجمالية والاجتماعية بين البرامج والدراما التليفزيونية في الفترة من 1993-2008)، فاز بجائزة منظمة اليونسكو في مجال الاعلام التنموي International program for development of communication IPDC الممنوحة لعام (2010)، منح درجة الدكتوراه الفخرية من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية يناير 2013.