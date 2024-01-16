أبطال مسرحية "قمر الغجر" في مؤتمر صحفي غدا بمسرح البالون

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أحمد جودة - القاهرة -

يعقد أبطال المسرحية الإستعراضية الغنائية "قمر الغجر" بطولة النجمة ميرنا وليد مؤتمرا صحفيا وذلك غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءا بمسرح البالون بالعجوزة.

يتحدث أبطال العمل خلال المؤتمر الصحفي عن أدوارهم وعن اختيارهم في هذا العمل.

يذكر أن مسرحية "قمر الغجر" تم افتتاحه يوم الأربعاء الماضي على خشبة مسرح البالون وتعرض يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم 12 فبراير المقبل.

تدور أحداث مسرحية قمر الغجر في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وتتناول قصة العشق التي جمعت بين قمر الغجرية وبين "أمير" نجل الوزير.

تفاصيل مسرحية "قمر الغجر":

وتتوالى الأحداث التي تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم وتقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعات بثقافتهم المعاصرة.

وتتضح تلك الأجواء الثلاثة بنهاية العرض بمشاركة كل الأطراف بحفل الزفاف.

الغجر

ومن جانبها أعربت النجمة ميرنا وليد عن سعادتها بالعودة القوية إلى خشبة المسرح بعرض مسرحي إستعراضي قوي مثل "قمر الغجر" وقالت: أنا في منتهى السعادة بمشاركتي في عرض "قمر الغجر".

تصريحات ميرنا وليد:

وأضافت ميرنا وليد كما أنني سعيدة بعودتي للمسرح مرة أخرى وأتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

مسرحية "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي وفاء السيد، عصام عبدالله، نهلة خليل، أحمد السباعي،، صابر عبدالله، أحمد مصطفى، سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي، محمد زينهم.

الغجر

هيئة إخراج العرض المسرحي قمر الغجر هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو موسى، شمس شاهين.. فكرة الأديب محمود مكي والعرض المسرحي من كتابة وإخراج الدكتور عمرو دوارة.

آخر أعمال ميرنا وليد:

ويذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد هو مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الراحل عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين بوسي، ميرنا وليد، محمد رياض، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، نضال الشافعي، مهند حسني، محمد محمود عبدالعزيز، ومن إخراج تامر حمزة.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي درامي مشوق، عن العداوة بين الاخوات بسبب الميراث وتأثير ذلك على أبنائهم في المستقبل.