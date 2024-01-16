عاجل| وفاة الإعلامي عميد الخولي والد الفنان قصي الخولي بفشل كلوي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل الإعلامي عميد خولي والد النجم السوري قصي الخولي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لفشل كلوي أثناء تواجده في أحد المستشفيات محافظة طرطوس،.

ونعى اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام في سوريا رحيل الإعلامي عميد خولي والد الفنان قصي خولى من خلال بيان رسمي.

كما قدمت نقابة الفنانين في دمشق نعيًا خاصًا للفنان قصي خولي على رحيل والده من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جاء فيه: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو عميد الخولي

يذكر أن عميد خولي عمل في عدة مناصب مهمة خلال مسيرته وكان أحد قيادات العمل الإعلامي في سوريا منذ السبعينيات، حيث كان نائبًا لرئيس تحرير لأحدي الجرائد، ثم كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.