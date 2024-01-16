طارق الشناوي يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:28 مساءً - علق الناقد الفني، طارق الشناوي، على انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، مؤكدًا أن لقب "وحش الكون" الذي أطلقه “العوضي” على طليقته، أصبح لصيقًا بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي "، إن النجوم فرضوا تفاصيل حياتهم على الناس، مؤكدًا أنهم رفعوا بذلك حاجب الخصوصية عن أنفسهم.

وتابع: "الأغلب أن ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت الطلاق، وحاول "العوضي"، مصالحتها لتتراجع بدليل أنها هي من أعلنت الطلاق وتبعها “العوضي”.

وعن المستفيد من تلك العلاقة القصيرة بينهما، أكد: “العوضي” اشترك في عملين من بطولة ياسمين، والأخيرة أعطته أكثر مما أعطت فاتن حمامة لعمر الشريف