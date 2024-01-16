شيريهان لـ وائل الدحدوح: "نورت بيتك ووطنك التاني مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة الكبيرة شيريهان، على تقديم الدعم لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح، وذلك بعد وصوله إلى مصر لتلقي العلاج، وقامت بنشر صورة له عبر حسابها الشخصي على منصة اكس

منشور شيريهان:

وكتبت: “‏نورت قلب كل مواطن مصري، نورت بيتك ووطنك الثاني مصر يا أعظم معنى حقيقي لمعنى الوطن والمواطن والإنسان والإيمان والكبرياء والإصرار والأمل والعزيمة والصبر، نورت بلدك الثاني يا رمز الصمود الحق، والإنتماء والانسانية، وليس فقط لكل مواطن فلسطيني، بل لكل مواطن يحيا في كل الدنيا”.

وتابعت ‘شيريهان’ "واسمح لي بشكل شخصي ك إنسانة ومواطنة أن أقبل جَبِينَك وقلبك وكل حبابة رمال وغصن زيتون، ونقطة دماء طاهرة نقية ذكية ذهبت إلى ربها، أو على قيد الحياة تدافع عن حقها، إسمح لي من خلالك أيها العلم الفلسطيني المنتصر، إلى كل الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ، إلى كل إرادة مواطن في غزة أو تحت سماء فلسطين … عاشت فلسطين وعاش شعبها الحر القوي العظيم، وعشتوا جميعًا منتصرين بإذن الله… نورت مصر ".

وأضافت النجمة الكبيرة " بسم الله الرحمن الرحيم "مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ". صدق الله العظيم.. لا ينتصر إلا ذو صبر عظيم".

بيان نقابة الصحفيين حول وصول وائل الدحدوح مصر:

وفي سياق آخر حرص النقيب خالد البلوشي نقيب الصحفيين على تقديم الشكر للجهود المصرية في وصول الدحدوح إلى مصر، وكتب:" تتقدم نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له مشيرا إلى أنه سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه.

وتابع:" وإذ تشدد النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة فإنها تشكر كل أجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.

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