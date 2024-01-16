نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. روجينا تبدأ تصوير مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة روجينا، عن بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "سر إلهي"، اليوم، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.





وشاركت روجينا صورة تجمعها بفريق عمل المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت روجينا على الصورة قائلة: “بسم الله توكلنا على الله اول يوم تصوير مسلسل 'سر إلهي'، تاليف أمين جمال إخراج وتصوير المبدع رؤوف عبدالعزيز بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك وسعه رحمتك وكلة بإذنه".



تفاصيل شخصية روجينا في “سر إلهي”

سيظهر الثنائي روجينا والفنان محمد ثروت ‏خلال أحداث مسلسل سر إلهى متزوجان، ويمران بالعديد من الظروف الصعبة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال،إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.





ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".





آخر أعمال روجينا





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل ستهم، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت والذي شارك فيه مصطفى خاطر، هنا شيحة،عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد جمعة، وآخرين.