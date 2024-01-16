نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان2024.. القائمة الكاملة لـ "سر إلهي" بطولة روجينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة روجينا مع انطلاق تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "سر إلهي" تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيزعن القائمة الكاملة للعمل المقرر عرضه عبر شاشات القنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تضم 17 نجم ونجمة وأكتر.





ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صور جميع أبطال العمل المقرر عرضه خلالموسم رمضان المقبل 2024، وعلقت عليها، قائلا:" القائمة الكامل لأبطال مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل “سر الهي”

وتضم القائمة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله،وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي،يوسف الأسدي.



تعاون روجينا مع المخرج رؤوف عبدالعزيز

ويعد مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".



أحداث مسلسل سر الهي

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عب العزيز.

آخر أعمال روجينا





والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة روجينا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل ستهم، تأليف ناصرعبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهادسعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار.

وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت والذي شارك فيه مصطفى خاطر، هنا شيحة،عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد جمعة، وآخرين.





سيظهر الثنائي روجينا والفنان محمد ثروت ‏خلال أحداث مسلسل سر إلهى متزوجان، ويمران بالعديد من الظروف الصعبة.