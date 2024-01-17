وائل الدحدوح يوجه رسالة إلى الإعلامي عمرو الليثي.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الإعلامي عمرو الليثي إلى واجب العزاء إلى الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، بالدعاء إلى الله أن يلهمه الصبر على فراق نجله حمزة وأسرته وأن يلحقهم بالفردوس الأعلى.

رسالة وائل الدحدوح لعمرو الليثي:

وأوضح 'الدحدوح' خلال رسالته عن شكره وتقديره للإعلامي عمرو الليثي ومساندته ودعمه الدائم، متمنيًا من الله أن يجزيه كل الخير وهو إنسان واخ عزيز، ونحمل له مشاعر الحب والاحترام داعيًا من الله أن يجمعهم قريبًا.

وائل الدحدوح ضيف واحد من الناس:

وكان وائل الدحدوح قد حل ضيفا ببرنامج ‘واحد من الناس’ من خلال مداخلة هاتفية لأول مرة بالإعلام المصري قائلًا: "نحن نمر بظروف صعبة ومؤلمة جدًا، هى خارج نطاق المنطق وهى درب من الجنون، وأن الإنسان لا يعرف كيف يصف تلك الأحداث، حيث يعجز اللسان عن وصف المأساة التي يواجهها الشعب الفلسطيني أو عن الدمار وعن الدماء وعن فقد الأهل والأحباب".

وأضاف "الدحدوح"، ورغم كل تلك الظروف مستمرين في هذه التغطية الخاصة وهذه الرسالة وعلى الرغم من كل الصعوبات والتحديات، فإن هناك أمور مشرقة ومنها خبر ترشيحى من قبل نقابة الصحفيين المصريين وأنا أشكرهم وهذا وسام شرف لنا ونحن نبذل قصار الجهد ولا ننتظر أى جوائز ولكن هذا التقدير والتكريم وهو محل ترحيب وفخر ويشعرنا بالسعادة.

وأضاف الإعلامي الفلسطيني: "أن ما نقدمه من جهد فهو مقدر من قبل أشقائنا فى مصر وسائر الدول العربية وهذا يخفف الضغط علينا ويحمل مزيد من المسئولية على عاتقنا".

كلمة عمرو الليثي لوائل الدحدوح:

وفي سياق آخر حرص الإعلامى عمرو الليثى على توجيه رسالة شكر للدحدوح قال فيها:" أننا فخورين بك ودفعت ثمن غالى ونقدر ما تقوم به، وأن تكريم نقابة الصحفيين كأفضل إعلامى يبحث عن الحرية لعام 2023 هو أقل ما نقدمه لك والنصر والعزة لفلسطين وشعبها".

يذكر أن وصل اليوم المراسل وائل الدحدوح إلى مصر ثم توجه لدولة قطر لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته في أوتار اليد على أثر الإصابة التي تعرض لها خلال تأديته لعمله في تغطيه الأحداث في فلسطين من قبل الاحتلال الغادر.