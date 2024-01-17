راندا البحيري تتذكر سمير غانم بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكرت الفنانة راندا البحيري الفنان سمير غانم والتي كانت ذكري ميلاده مساء أمس حيث نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبر خاصية المنشورات قائلة "إمبارح كان عيد ميلاد من أغلي الناس علي قلبي سمير غانم الله يرحمه، بحبه أوي "

آخر أعمال الفنانة راندا البحيري

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة راندا البحيري فيلم "دولارات دولارات" و الذي عرض منذ عدة أشهر.

أبطال فيلم " دولارات دولارات "

شارك في بطولة فيلم " دولارات دولارات" الفنانة راندا البحيري والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان نضال الشافعي والفنان ماجد الإسكندر والفنان ومحمود فارس والفنان ياسر الزنلوكي وعدد آخر من الفنانين والفنانات

راندا البحيري تعيش فترة انتعاش فنية

من جانب آخر تعيش الفنانة راندا البحيري فترة انتعاش فنية وذلك بعد غياب لعدة سنوات عادت بقوة في السينما بفيلمين "ساحر النساء" و"دولارات دولارات" وتواصل هذه الفترة تصوير مسلسلها الجديد "شمال إجباري" مع المخرج محمد خضري.

أبطال مسلسل "شمال إجباري"

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة راندا البحيري والفنان محمد لطفي والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان ياسر الزنلوكي والفنان محمود فارس وعدد آخر من نجوم الفن.