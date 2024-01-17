آخرهم طلاق العوضي وياسمين عبدالعزيز.. تنبؤات تحققت للبنانية ليلى عبداللطيف

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل علينا اليوم عيد ميلاد وحش الكون ياسمين عبد العزيز ولكن تحول العيد ميلاد إلي انفصال عن زوجها الفنان أحمد العوضي والذي نزل كالصاعقة على الجمهور والأصدقاء والمقربين وأكد تنبؤ خبيرة الأبراج اللبنانية ليلي عبد اللطيف والتي تنبأت بانفصالهما، وعلى رغم من تكذيب الثنائي فقد علقت ياسمين "ما بلاش إنتِ يا ليلي" وعلق العوضي "كذب المنجمون ولو صدفوا" ولكن كان الواقع غير ذلك وصدقت وانتصرت ليلي وانهزم الثنائي وانتهت قصة حبهما الشهيرة بعد إعلان انفصالهما اليوم.

أبرز تنبؤات ليلي عبد اللطيف وتحققت



و كان هذا ليس أول تنبؤ يتحقق من تنبؤات ليلي عبد اللطيف في عام ٢٠٢٤، فقد توقعت عدة توقعات أخري وتحققت، وكان أبرز ما توقعته وتحقق هو تعافي شيرين من علاقتها بالمطرب حسام حبيب ورجعوها إلي الغناء مرة أخري، وزيادة أسعار المياه والكهرباء مع بداية العام الجديد ٢٠٢٤، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر، تنبأت بضرب إحدى الدول العربية وهذا ما حدث في اليمن منذ أيام قليلة من قبل بريطانيا وأمريكا، توقعت ليلى عبداللطيف أن الإكوادور ستكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة جدا وهذا ما حدث، تنبأت كذلك بوقوع زلزال قوي في اليابان مع بداية 2024، وهذا ما حدث بالفعل، عودة المظاهرات من جديد في المناطق اللبنانية، وكثرة الفوضى بالشوارع،انتشار الفيروسات وهذا ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية بفرض ارتداء الكمامة، إكتشاف العلماء علاج يقضي على السرطان وهذا ما حدث وأعلنته مجلة Nature Chemistry مؤخرًا