سهير جودة: 'الشماتة في مرض بيومي فؤاد ليس من الإنسانية أو الأخلاق'

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الإعلامية سهير جودة، عن استياءها الشديد من شماتة رواد السوشيال ميديا في مرض الفنان بيومي فؤاد، الذي تعرض أمس لوعكة صحية أجبرته على الدخول للمستشفى، حيث جاءت الشماتة نتيجة لاختلاف هؤلاء مع الفنان بيومي فؤاد في وجهات النظر.

تعليق سهير جودة على مرض بيومي فؤاد

وعلقت سهير جودة في برنامجها الستات والمذاع عبر فضائية النهار، قائلة: "ابشع حاجة في الحياة الشماتة، الشماتة في كل حاجة، الشماتة في المرض وفي الكسرة وفي الفشل، أنك تشمت يعني أنت بعدت قوي عن كونك إنسان سوي، عن كونك إنسان أصلا، مهما كان اللي حاصل أيه يخلي إنسان يشمت في غيره عشان في يوم قال كلمة، أو كان له موقف مش على هواه، أو عشان أي حاجة حصلت، لا شماتة في الموت والمرض".

وأضافت سهير: “بيومي فؤاد هو وابنه في أزمة صحية منعرفش تفاصيلها، كل اللي شفناه صورة ليهم وهم تحت أجهزة التنفس الصناعي، ربنا يشفيهم أجر وعافية، لكن وجعني وتعجبت من شماتة وشتيمة مش مفهومين!!، حتى في ابتلاء الله!!، خلاص بيومي بقى عدووو، بقى مرضه حاجة تفرح؟!”.

وأشارت: “صحيح في ناس زعلت منه لموقف معين وخلاص خلصنا، وخد رد فعل عمره ما هينساه، وأقوى وأعنف بالمناسبة من الفعل مليون مرة، تقريبا دي كانت اتقل طلعة مسرح طلعها في حياته كلها، كفاية بقى عليه كدة، مش يمكن اللي حصله ده بسبب قلبة الناس عليه بعد ما كان شخص محبوب، مش يمكن المرض ده نفسيا بسبب اللي بيمر بيه”.

وتابعت: "هجوم في التعليقات رهيب، ناس كاتبة (ندعي لأهل فلسطين ولا نستطيع الدعاء لك)، وناس تانية تكتب (مش أغلى من فلسطين وشهداءها أطفالا ونساءً وشيوخًا ورجالًا)، ايه التدني في الاخلاق ده!".

وواصلت سهير جودة: “بيومي فؤاد لسة بيدفع ثمن موقفه على المستوى المهني، فلو سمحتوا خلو عندكم قدر من الاخلاق،لا شماتة في المرض، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَة لأَخِيكَ فَيرْحمْهُ اللَّهُ وَيبتَلِيكَ)، كفاية وارحموه وادعوله يقوم بالسلامة لأسرته وأولاده”.

تعرض بيومي فؤاد ونجله لوعكة صحية

يذكر أن تعرض الفنان بيومي فؤاد ونجله أمس لوعكة صحية وقام نجله بنشر مقطع فيديو له هو ووالده من داخل إحدى المستشفيات وهما على أجهزة التنفس الصناعي.