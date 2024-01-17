بصحبة أحمد عز وعمرو يوسف.. آسر ياسين يروج لـ "ولاد رزق3" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان آسر ياسين لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’، وكتب: "ولاد رزق، الشايب".

وظهر آسر بصحبة كلا من أحمد عز وعمرو يوسف من داخل سيارة جيب، ويواصل فريق عمل فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث تصوير المشاهد الخاصة بالعمل من داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ولاد رزق

وفي سياق آخر تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت أنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

ولاد رزق

آخر أعمال آسر ياسين:

ويذكر أن آخر أعمال آسر ياسين هو فيلم "شماريخ" الذي يعرض حاليًا في دور العرض ويحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر مع تتابع الأحداث.

التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل:

ويمثل شماريخ التعاون الثالث بين آسر ياسين وأمينة خليل، حيث اجتمعا من قبل في فيلم صاحب المقام في 2020، كما ظهرت أمينة ضيف شرف ضمن أحداث فيلم فرقة الموت الذي يقدم بطولته أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

وجدير بالذكر أن يضم فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.