نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ريهام حجاج على شائعة فرحتها بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الفنانة ريهام حجاج على شاعة نشرها منشورا تعرب فيه عن سعادتها بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

https://www.instagram.com/reel/C2LXFG-sxbz/?igsh=MTd6bTgxbHVnOXBlOA==

وكتبت ريهام حجاج: “عيب احترموا نفسكم وخلوا عندكم دين وأخلاق بدل الانحدار اللي بقيتوا فيه دا، بقالي ٦ سنيين بيطلع عليا اشاعات ومش برد النهاردة قررت أرد لاني بقالي ٤ ساعات ممسكتش الموبايل وفجأة لقيت بيتقال إني نزلت بوست وانا معملتش كدة، والناس بتبعتلي تقولي انتي منزلتيش حاجه ولا عملتي كده”.

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعدما قام الثنائي بإعلان انفصالهما بشكل رسمي من خلال صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد سبق لها الزواج قبل أحمد العوضي من رجل الأعمال محمد حلاوة وتحدثت ياسمين عبد العزيز عن انفصالها أثناء استضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي في عام 2019.

تعد ياسمين عبد العزيز من الفنانات المعروف عنهن الابتعاد عن الأضواء واللقاءات التلفزيونية، ولكن ظهرت ياسمين عبد العزيز من خلال برنامج معكم منى الشالي ولأول مرة منذ 17 عام من عدم الظهور الإعلامي في عام 2019.

كان هذا الظهور تزامنًا مع إعلان انفصالها عن زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة، وحينها كشفت عن طريقتها وأسلوبها في الحياة وكيفية تعاملها مع الأزمات.