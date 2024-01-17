نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد المجذوب يحتفل بقدوم مولوده "زين".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المطرب محمد المجذوب بقدوم مولود جديد له، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر محمد المجذوب في الفيديو وهو يؤذن في أذن طفله، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات بحمد الله وفضله رزقني بمولود جديد (زين) اللهم أنبته نباتًا حسنًا وارزقنا بره واجعله من الصالحين يارب والحمدلله على سلامة زوجتي وحبيبتي رشا".









آخر أعمال محمد المجذوب





ويذكر أن طرح الفنان محمد المجذوب مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان “مية مرة”،على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع التطبيقات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية "مية مرة"





والأغنية من إنتاج شركة Universal Music MENA، ومن كلمات نور الديراني ومحمّد معيرية، ألحان سليم جباعي،توزيع Always April، أما الميكس والماسترينغ تمّ في Studio 7 لأنور مكاوي.





كلمات أغنية "مية مرة"





باوع شكبره هذا الكون

احبك كده بمية مرة

قلبي يمكن صابه لجنون

ومدري شبعد صرله

واني حيل دايب بيك

اويلي ويل يحالي شبيك

طول الليل روحي تناديك

همي تشيل وتصرله شريك

يا نبضة لقلبي

تصير انتا القلب ودقته

يا عشقي وكل حبي

حياتي انته زينتها

يا عشقي وكل حبي عمري كله حتليته

وعمري ما ريدا بلياك

عيوني ما تقدر غير تشوف

عيونك انتا فكل لحظة

وجودك زاد القوة شال الخوف

وغيرك انت لا ما ارضا

ظل يمي دايم دوم

مثل اسمي ليا تدوم

يا عمري مو بس يوم

وفي كل عمري بيك مغروم

يا نبضة لقلبي

تصير انتا القلب ودقته

يا عشقي وكل حبي

حياتي انت زينتها

يا عشقي وكل حبي

عمري كله حتليته

وعمري ما ريدا بلياك

وعمري ما ريدا بلياك