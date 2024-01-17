خاص.. حسن عيد يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل فيلم "أوتوكراس"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حسن عيد عن أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "أوتوكراس".

وقال حسن في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”:"أنتظر إن شاء الله فيلم أوتوكراس، والفيلم من إخراج ابرام نشأت".

وأشار إلى أن الفيلم بطولة وفاء عامر، وناهد السباعي ومحمد مهران ومجموعة من الفنانين، معربا عن أمله في في ام يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور.

آخر أعمال حسن عيد



يذكر أن اخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

تعرف على أحداث فيلم "سنة أولى خطف"

الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي، ويناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم

يشار إلى ان الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، انتاج فريمز للإنتاج والتوزيع، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.



آخر أعمال حسن عيد الدرامية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن عيد الدرامية مسلسل ليلى أم البنات، والذي تم عرضها خلال السباق الرمضاني 2023،

وحازت شخصية حسن عيد على إعجاب الكثير من الجمهور.

