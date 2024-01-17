بـ 3 أفلام دفعة واحدة.. كريم عفيفي يتألق في السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - يتألق الفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر خلال الفترة الماضية ويعيش في حالة انتعاشة فنية من الناحية السينمائية، حيث يشارك في موسم أجازة منتصف العام الدراسب لعام 2024 في 3 أفلام دفعة واحدة وبذلك يحتل المركز الثاني بعد الفنان محمود افظ الذي يشارك في نفس الموسم بـ 4 أفلام.

فيلم عصابة عظيمة

ومن الأفلام التي يشارك فيها كريم عفيفي فيلم "عصابة عظيمة" والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية ومن بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل فرج.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتي تجسدها إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفي)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

فيلم الملكة

والفيلم الثاني الذي يشارك فيه كريم عفيفي هو فيلم الملكة، والفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

فيلم أصل الحكاية

والفيلم الثالث الذي يشارك فيه كريم عفيفي هو فيلم أصل الحكاية الذي ويجسد فيه كريم عفيفي دور شاب جامعي فاشل دراسيًا يعاني من الرسوب لظروف ما في الأحداث، ثم يتم حل مشاكله ويتمكن من النجاح والتخرج بمساعدة عائلته، وتظهر شيري عادل كابنة عمه ضمن الأحداث، فيما يلعب كل من بيومي فؤاد وخالد الصاوي وهالة فاخر أدوار أعمامه بالفيلم.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "أصل الحكاية" بطولة شيري عادل، طرحه بدور عرض السينمات في 24 يناير الجاري، والذي ينافس في موسم أجازة منتصف العام الدراسي 2024

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.