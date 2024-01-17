نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حسن عيد يفتح قلبه لـ "دوت الخليج الفني" عن جديده الفني رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع النجم حسن عيد، مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أعماله الفنية، والتي من المقرر عرضها خلال الماراثون الرمضاني.

وقال عيد في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: "إن شاء الله عندي مسلسل (100 راجل) مع الفنانة سمية الخشاب، ومحمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج إبرام نشأت، وتأليف محمود حمدان،انتاج ممدوح شاهين.

وأضاف: "بجسد دور شاب اسمه عابد ابن الفنان محمد عبدالعظيم".

حسن عيد يكشف لـ دوت الخليج الفني عن مسلسل محارب رمضان 2024

وأضاف: "أشارك أيضآ بمسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، أحمد زاهر، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل،إنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال حسن عيد



والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

تعرف على أحداث فيلم "سنة أولى خطف"

الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي، والعمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم



يشار إلى ان الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، انتاج فريمز للإنتاج والتوزيع، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.