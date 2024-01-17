نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم لـ "دوت الخليج الفني": الأعمال المتعوب عليها بتعيش.. وهذا رأيي في الذكاء الاصطناعي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان والملحن الكبير محمد رحيم نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته "شكلي حبيت النهاردة"، فيما كشف لـ "دوت الخليج الفني" عن مدي توقعه ردود أفعال الجمهور على الأغنية وكشف رأيه في تصدر أغنية "صبري قليل" لـ شيرين قائمة "بيلبورد" كما أفصح عن رأيه في الذكاء الاصطناعي.

وقال رحيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "بصراحة كل مرة الجمهور بيفاجئني بردود أفعال بصراحة في كل شغلي من بداياتي دائمًا رد فعل الجمهور بيفاجئني، والجمهور مش بس بيسمع كلمات أو ألحان الأغنية أو التوزيع لا ده بيسمع المجهود اللي اتبذل في الأغنية وبيسمعوا الإحساس اللي كنت بسجل به الأغنية كمان والحالة والحماس والطاقة كل الحاجات دي بتوصل للناس طبعًا غير الكلام واللحن يعني مش بس الحته الفنية لا كمان الحته الخاصة بالطاقة نفسها بتاعت العمل".

وتابع قائلًا: "أنا مبسوط طبعًا جدًا بردود أفعال الناس وكل شوية أشخاص من مختلف البلدان يبعتولي فيديوهات حلوة جدًا ولاد وبنات من أعمار مختلفة ف دي أكيد حاجة تبسطني جدًا، وأغنية شكلي حبيت النهاردة هي لها قصة كدة هي فيها كورال أطفال والغنوة دي حرفيًا بقالها ١٣ أو ١٤ سنة أول ما اتسجلت بالظبط وحاجة اول مره اقولها أن الأطفال اللي في الأغنية دي كلهم كبروا دلوقتي واتجوزوا وبقا عندهم أطفال ف أنا عندي مجموعة أغاني من زمان منزلتهاش وبدأت انزلها دلوقتي واحدة ورا التانية".

وأفصح عن رأيه في نجاح أغنية "صبري قليل" قائلًا: "أنا الحمد لله دائمًا ربنا بيكرمني بحاجة أنه الحاجة اللي بعملها من الأول وببذل فيه مجهود وفكرة حلوة من الأول سبحان الله الأعمال دي بتعيش ومش بتموت ومع إلقاء الضوء عليها أو أنها تتحط في ظروف تانية وأنها تتسمع بشكل مختلف وتتقدم ل جمهور مختلف في مكان مختلف عن اللي احنا فيه الناس بتبدأ سماعها تاني".

وأضاف: "وتكتشف فيها حاجات غير اللي اكتشفت اول ما نزلت قد ما نجحت الأغاني دي اول ما نزلت زي الوتر الحساس وصبري قليل ومشاعر وغيرها كتير من اعمالي مع شيرين وباقي النجوم، إنما اللي بيحصل دلوقتي الحمد لله أن الناس شايفة أن كان فيها افكار حلوة من الأول وتميز من ساعة ما اتعملت وأنها ترجع تنجح تاني الفترة دي دي طبعًا حاجة تسعدني جدًا وطبعا اللي بيتعب في الأول وتعمل حاجة كويسة بتفضل عايشة ومع أي إلقاء ضوء عليها بتروح في حته تانية الحمد لله".

وكشف رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "عصر الذكاء الإصطناعي إحنا يا جماعة في عصر زي اي عصر فات له سماته ومميزاته وصفاته سواء صفاته في الموضة أو التكنولوجية أو التقنية لأن إحنا عارفين أن كل وقت الأجيال بتتغير، والتكنولوجيا بتتغير يعني زمان في الأربعينات والخمسينيات كنا في عصر الراديو وبعدين التلفزيون وبعدين الفضائيات بعد كدة التطور وصلنا ل الإنترنت وبعدين السوشيال ميديا".

وتابع قائلًا: "دلوقتي إحنا في عصر الذكاء الإصطناعي هي مش أكثر من أدوات عشان انا بدأت أنتج حاجات وبقالي تقريبًا سنتين مركز اكثر في التصوير بصور كليبات والمونتاج والألوان وكمان في الموسيقى وصناعة الموسيقي، دول مجالين والمجالين اتاثروا جدًا بالذكاء الإصطناعي فهو مش اكثر من أداة بتسمح ل المبدع أو الفنان أنه ينفذ أفكاره بشكل أسرع مش اكثر ولا أقل، يعني لا هينفع يبدع هو أو يكون مكان الفنان ولا هينفع يغني بإحساس ولا هينفع يعمل جملة من وحي خياله، هو بتديله معلومات كتير جدًا وهو بعد كدة بناء على المعلومات دي بيقولك هي دي المعلومة اللي عندي".

وأضاف: "المسألة كلها هي مجرد أداة لكن عشان يبدع هو بشكل جديد أو يقدم عمل بإحساس مختلف أو وجهه نظر هو لوحده لا طبعًا خلفة ربنا ملهاش دعوة أبدا بصنع البني ادمين، دي حاجة انا بقولها ك راجل متخصص ومُجرب واستخدمت كل البرامج دي وعارفها كويس جدًا سواء في الصوت أو الصورة هي كلها مجرد حاجات تساعد في إنجاز الوقت، إنما أنه يعمل فكرة من اول جديد لا لا يمكن وانا شايف أن ده فكر خاطئ".