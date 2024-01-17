نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. هيثم نبيل يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سنة 2024 سنة الحظ والنجاحات للفنان هيثم نبيل، فقد اشتهر نبيل بقدرته على تلحين وتحويل كلمات الشعر إلى أغانٍ معبرة ومؤثرة.

ومن خلال تعاونه مع عدد كبير من المطربين والمطربات الشهيرات، استطاع هيثم أن يحقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الموسيقى. قدم العديد من الأغاني الناجحة والمحبوبة لدى الجمهور، ومن بينها أغاني رومانسية وأغاني وطنية وأغاني اجتماعية.

ويتميز أسلوب هيثم نبيل في تلحين الموسيقى بالعمق والجمالية. يتناول في أعماله قصصًا ومشاعرًا تلامس واقع الناس وتعبر عن تجاربهم وأحلامهم. وتميزت أغانيه بالكلمات الرقيقة والموسيقى الملحمية التي تجمع بين الحنين والأصالة.



وكشف المطرب والملحن هيثم نبيل عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة،.حيث قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":"انتهيت من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة الموزع خالد نبيل".



وأضاف:" وهذا لا يأتي التعاون الأول بل تعاونت معها في وقت سابق من خلال أغاني مسلسل "لؤلؤ" التي حققت نجاحات واسعة،وتعاونت أيضًا مع عدد كبير من النجوم والمخرج محمد سامي أيضًا".

تفاصيل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



تشارك الفنانة مي عمر من خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو،

والمسلسل ينتمي لدراما ال١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.



تعرف على شخصية مي عمر في نعمة الأفوكاتو

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات



آخر أعمال هيثم نبيل

والجدير بالذكر آخر أعمال المطرب والملحن هيثم نبيل أغنية دب هب، والتي تصدرت الترند وحازت على ملايين المشاهدات، وسوف يتم طرح باقية أغنيات الألبوم.