نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الحقيقة.. هل تزوج حسين فهمي للمرة السابعة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان حسين فهمي برفقة فتاة حسناء حيث ادعى بعض الأفراد أنها زوجته السابعة.

وتبيّن أن موديل تُدعى مريم علاء قامت بنشر الصور، وكانت ذلك خلال إعلان لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي، وليست الفتاة المذكورة زوجة حسين فهمي.

أحدث أعمال حسين فهمي

ومن ناحية أخري، يعرض حاليا للفنان حسيت فهمي فيلمه الجديدالذي يحمل اسم "الإسكندراني" والذي يحقق نجاحا كبيرا في السينمات.

فيلم الإسكندراني

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيش في مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.