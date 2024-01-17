نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يهنىء زوجته بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان حودة بندق زوجته بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك "

وكتب حودة بندق: "كل سنة وانتي دنيتي وحبيبتي ومراتي وصاحبتي وبنتي

كل سنة وانتي الحاجه الحلوه اللي ف حياتي نفسي كل سنة تصغري مش تكبري بس هيا كدا سنة الحياة كل عام وانتي في قلبي وانا في قلبك يا ست البنات ربنا يخليكي ليا ويحفظك ليا يا حلوه بحبك وهفضل احبك لآخر نفس ف عمري يا وش الخير بحبك يا ام داليدا".



طرح المطرب الشعبي حودة بندق، خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة بعنوان "الخوف ده سلاح الضعيف"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وانتاج سلطان الشن، واخراج خالد سامي.

كلمات الأغنية

الخوف ده سلاح الضعيف

و احنا محدش خوفنا

التقيل غير الخفيف

و اسال كل اللي عرفنا

احنا نخطف الجميع

ولا واحد يوم يخطفنا

خدنا اللقطه سريع سريع

مشينا الدنيا بكيفنا

انتبه وشد حزامك

هقلق يبني منامك

احترس ولم كلامك

شوف بقا مين قدامك

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

مش هحل أنا جنابك

انا معرفش المستحيل

جامد وفي نفسي كريزما

الدم خفيف والوزن تقيل

من غيري هيبقا في ازمه

فارد انا جناحي وبطير

وانتم ماشي ين بالفزبه

واحد بس بساوي كتير

مش زيكو عايش كذبه