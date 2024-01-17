نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يكشف لـ "دوت الخليج الفني" سبب غيابه الطويل عن الغناء (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان والملحن الكبير محمد رحيم مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة وذلك بسبب عودته للغناء بعد غياب طويل.

وكشف لـ "دوت الخليج الفني" في تصريح خاص عن سبب غيابه المستمر، وأيضًا عن رأيه في الأزمة الأخيرة للفنانة روبي.

وأضاف: "أنا عندي مشروع ألبوم كامل مسجل أو الفكرة عندي ومسجلة في دماغي من أكثر من 20 سنة، يعني في الألبوم ده هنسمع أغاني جديدة معمولة السنة دي والسنة اللي فاتت واغاني معمولة من 20 سنة، وأكبر دليل أغنية شكلي حبيت النهاردة أنا دخلت فيها الاستديو اول مرة مع هاني محروس من 13 أو 14 سنة دي تعتبر شباب، في غنوة تانية عواجيز بس لما تتسمع هتلاقي فيها افكار وأشكال معمولة من 20 سنة بس حرفيا فيها افكار معمولة النهاردة".

وتابع قائلًا: "ففكرة تأجيل الألبوم كنت كل سنة بقول السنة اللي جاية لأن طبعًا موضوع التلحين وأنا اشتغلت وأنا في سن صغير جدًا أول لحن عملته مع عمرو دياب كان عندي 17 سنة كنت لسه في الجامعة وبعدها في نفس الشهر عملت لحن ل محمد فؤاد وبعدها اشتغلت مع الفنان حميد الشاعري طبعًا بداياتي خالص في الأول ونوال الزغبي بعد كدة واشتغلت مع اكبر نجوم من اول ما بدأت خالص ف الحمد لله حصل نجاح مبكر وانا في سن صغير جدًا".

وأضاف: "ف موضوع التلحين بقا بتلاقي ده عايز لحن وده بعد كدة في الاستديو بنفكر في النجاح اللي بعده والعمل اللي بعده بعد كدة منطقة المسلسلات لا هنعمل إعلان لا هنقدم مطرب جديد زي تامر حسني وروبي وجنات وهيثم زي كل النجوم اللي بدأت معاه في بدايتهم واغلبهم بدأوا معايا من الأول خالص، غير شغلي مع النجوم الكبار فموضوع الألبوم حقيقي مكنتش بلاقي وقت خالص أنزله كله على بعضه".

واستكمل قائلًا: "دلوقتي انا قادر جدًا انظم وقتي واقدم المشروع اللي فعلًا انا مأجله، يعني في ملحنين كتير جدًا صناع مزيكا من اصدقائنا نجحوا أنهم يعملوا التجربة دي ويتحكموا في وقتهم ويقدموا ألبومات في مثلًا عمرو مصطفي نزل لحد دلوقتي نحو 3 أو 4 البومات في مشواره الفني ماشيين بخط متوازي مع شغله كملحن أنا الحقيقة مكنش عندي وقت اعمل كدة، أنا بس نزلت أغاني سنجل بس، إنما سبحان الله الأغاني اللي كانت بتنزل زي أغنية عارفة أو أغنية أنا مالي وأغنية أجمل ما شافت عيني وأغنية أرجع يلا، وأغنية ياليتني بُراقًا، والأغاني الدينية ولما عملت ديو مع تامر حسني والراحل علاء عبد الخالق رسمي فهمي نظمي كل دي اغاني نجحت جدًا والناس حبيتها أو ي".

وتابع: " وعملوا ليا جمهور كبير في الوطن العربي بيحبوا أعمال محمد رحيم الغنائية اللي بصوته فالناس دي حقيقي أنا زعلتها كتير جدًا وجيت عليها لأني كنت مركز جدًا في التلحين وبعطي له الأولوية عن المشروع الخاص بيا الخاص اني اقدم البوم خاص بيا انا ف أنا بعتذرلهم طبعا جدًا وبعتذر لنفسي كمان اكيد انا مهتم بالتجربة دي وكنت مهتم أو ي اني اعملها من زمان والجمهور هو اللي بيشجعني كل أغنية بتنزل حتي لو طرحتها بشكل مبسط جدا الناس بتحبها وتتفاعل معاها بشكل كبير جدًا وإن شاء الله لما التجربة تكتمل وتنجح الناس هتفهم وجهه نظري اللي كنت عايز اوصلها".

وعن أغنية “بره المقاييس” صرح قائلًا: "هي من الأغاني الجديدة وليست القديمة وقررت اصورها بشكل بسيط والناس حبت الفكرة جدًا وحصل فيها موقف لطيف أو ي أن الناس بدأت تبعتلي فيديوهات عليها من كل دول العالم فالكلمات والألحان كانت عاجبة كل الناس من جميع دول العالم والناس كانت بتبعتلي ورد وهدايا من بره ف الناس حبت الموضوع وانا شايف إنه ا كان رجوع لطيف جدا جدا وبداية لكل الأعمال اللي هتنزل وبعدها شكلي حبيت النهاردة وإن شاء الله مكلمين لحد ما التجربة تكمل وتظهر للنور إن شاء الله".

وأزال لنا الستار عن رأيه في أزمة روبي الأخيرة قائلًا: "روبي هي من الفنانات اللي بدأوا معايا من الأول وعملنا ضربة البداية القوية اللي كانت شريك أساسي في صناعة نجوميتها وهي أغنيتها المشهورة ليه بيداري كدة وقبلها أغنية انت عارف ليه وعملتلها البوم كله واغاني فيلم 7 ورقات كوتشينه وبعدها لما جددنا التعاون عملنا أغنية يا الرموش".

وتابع: "انا بصراحة شايفها كلها أغنيات نجحت جدًا وقدمتها بشكل مختلف بعيد عن أي فنانة تانية ساعتها وكانت الأغاني كلها حلوة وفيها أفكار مختلفة، لدرجة أن في صولو لأغنية ليه بيداري كدة عملته على نوع معين من أنواع الكيبوردات اسمه رولند وشركة رولند هي عالمية وعملوا ليا شكر في الكتالوج بتاع الكيبورد اللي بعده وعملوا ريتم في الكيبورد اسمع روبي".

وأضاف: " فاحنا كمان نجحنا نجاح عالمي الأغاني راحت كمان في حته كبيرة الحمد لله وده سبب من الأسباب اللي الواحد أعماله بتنتشر دائمًا، وده اللي خلاني خدت تكريمات كثيرة جدًا في أمريكا وباريس أكثر من مرة ومع احتراف دوليًا والسنة اللي فاتت اخذت جائزة تعبتر هي آخر حاجة في مجال الاحتراف الموسيقي في شغلنا على مستوي العالم، أما شغلها اللى مش معايا بتعمله ازاي وأخباره ايه ف معلقش عليه أبدًا".