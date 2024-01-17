نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري لـ "دوت الخليج الفني": "سعيد بردود أفعال الجمهور على أغنية "بين الحيطان".. وأحافظ على حقوقي كشاعر بهذه الطريقة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحافظ على حقي كشاعر عن طريق إعطاء تصريح وليس تنازل.

تعاونت مع ٩٠٪ من مطربي الوطن العربي الفترة الماضية.

سعيد بردود أفعال الجمهور على أغنية “ بين الحيطان”.

أتعاون مع رامي جمال بثلاث أغاني قريبا.

تصدرت أغنية “ بين الحيطان” للفنان رامي صبري الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحققت أكثر من ٦٥٠ ألف مشاهدة عبر “ يوتيوب” بعد طرحها مباشرة.

تواصل “دوت الخليج الفني” مع الشاعر عمرو المصري ليكشف عن كواليس تحضيراتها وتفاصيل تعاونه مع النجم رامي صبري والفنان رامي جمال الفترة المقبلة ومشاريعه القادمة مع مطربين آخرين وإليكم نص الحوار:-

كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على أغنية بين الحيطان ؟

الحمدلله سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور هذا توفيق من الله والقادم سيكون أفضل.

وكيف كانت تحضيراتها ؟

عمرو الخضري صنع اللحن وأرسله لي، وبدأت أن أكتب عليه وأرسلته للفنان رامي صبري وأعجبته للغاية وكانت من نصيبه

انتشرت أخبار بشأن تصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبا.. ما حقيقة هذا الأمر ؟

الخبر صحيح بالفعل، أعلن رامي أنه سيبدأ في تصويرها على طريقة الفيديو كليب قريبا.

"بين الحيطان"

أي نوعية من الأغاني تميل إليها في الكتابة ولماذا ؟

أميل إلى نوعية الكتابة التي بها قصة أو مضمون درامي وهذا قريب لشخصيتي، أيضا ليس لأنني شخصية درامية ولكن أسلوبي فيه يكون أفضل.

هناك عدد كبير من المطربين يطرحون كمًا من أغانيهم في توقيتات واحدة أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، أحمد فريد وتامر عاشور.. كيف ترى المنافسة بينهما ؟

هذا شيء جيد، لأن السوق يحتاج ذلك، بالإضافة إلى أن الجمهور سماع أغاني متنوعة ويرى منافسة شريفة في المزيكا

هل هناك أغنية مؤخرا نالت إعجابك وتمنيت أن تكون من ضمن أعمالك؟



٩٠٪ من الاغاني التي يتم طرحها تنال إعجابي للغاية وأتمنى التوفيق لكل زملائي فيما هو قادم من أعمال.

الملحن عمرو مصطفى طالب الشعراء والملحنين بعدم التنازل عن أغانيهم حفاظا على حقوقهم لأن المطرب هو المستفيد فقط.. ما رأيك في هذا الأمر ؟

عمرو مصطفى لديه الحق في هذا الأمر لكن نحن كشعراء في آخر خمس سنوات لا نقوم بعمل تنازلات على الأغاني ونلجأ لشيء اسمه تصريح، وهذا يكون بالمصنفات الفنية تابع لوزارة الثقافة ويكون لسنوات محددة تحق فيها للفنان أن يقوم بغناء الأغنية، لكن موضوع التنازل هناك أشخاص مازالت تفعله وهو شيء خاطيء تماما وعمرو مصطفى لديه الحق في التنبيه على الشعراء والملحنين بعدم فعل ذلك، لأنه تراث للجيل القادم ويسبب مشاكل كثيرة فيما بعد.



وكيف تحافظ على أعمالك كشاعر غنائي ؟

أحاول العمل على الأغاني باجتهاد لكي تنجح ثم أقوم بتسجيلها بالمصنفات الفنية وعمل تصريح كما ذكرت.

ما تفاصيل أعمالك المقبلة مع المطرب رامي جمال ؟

هناك 3 أغاني سيتم طرحها الفترة المقبلة منهم أغنيتين دراما وأغنية مقسوم، لكنني لا أستطيع الاعلان عن أسمائهم أو فريق العمل.

رامي جمال مع الشاعر عمرو المصري



من المطربين التي تحب العمل معهم الفترة المقبلة ؟

الفترة الماضية تعاونت مع ٩٠٪ من مطربين الوطن العربي وأحاول أن أجتهد لكي أتعاون معهم مرة أخرى ومع غيرهم.

في رأيك، ماذا تحتاج مصر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفن والثقافة لتطويرها؟

الفترة دي لا نحتاج أي شيء سوى أن الفنانين يقوموا بطرح أغاني ويقدموا للجمهور ما ينتظره بدلا من أن نترك مساحة للفن الهابط الذي انتشر بشكل كبير الفترة الماضية، لكن بشكل عام هناك حالة جرأة في الوسط حاليا وحالة نشاط من المطربين.