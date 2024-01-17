نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج محمد علي يتعاقد علي مسلسل "فراولة" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد المخرج محمد علي تولي إخراج مسلسل "فراولة"، وهو من بطوله النجمة نيللي كريم، ومن المقرر بدء تصويرة يوم الأحد المقبل للاستعداد لعرضة في شهر الرمضاني المقبل.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداثة حول كوميدي، المكون من 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف نظرا لنشئتها الشعبية.

ويذكر أن مسلسل فراولة من بطولة كلا من نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر.

فيلم فوي فوي فوي

ويُعرض حاليًا للفنانة نيللي كريم، فيلم «فوي فوي فوي»، بمشاركة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي، وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

وكانت أخر أعمال نيللى كريم مسلسل "عملة نادرة" وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولة المسلسل أحمد عيد، جمال سليمان كمال أبو راية، ندى موسى، وآخرون، إخراج ماندو العدل