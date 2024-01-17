نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يكشف رأيه في الأعمال الفنية المطروحة مؤخرًا.. وعن زملائه الفنانين: "كلنا صحاب وحبايب مع إيقاف التنفيذ" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملحن محمد رحيم، عن رأيه في الأغاني والألحان المطروحة في الفترة الأخيرة وأيضًا صرح عن أسماء الفنانين الذين يباركون له النجاح فور طرح الأغاني الجديدة مباشرةً.

وقال لـ "دوت الخليج الفني": "انا قبل ما اكون صانع موسيقي فأنا متذوق للموسيقي لأن والدي ووالدتي كانوا بيخلوني أسمع أغاني كثير في فترة الطفولة، يعني حتي دلوقتي أنا بعمل بلاي ليست كدة فيها كام أغنية من بتوعي وفيها أغلبهم بتوع فنانين تانيين غربي وشرقي وأم كلثوم وفيروز وحميد الشاعري وعمرو دياب ومحمد منير فبسمع كوكتيل غريب جدًا، اه طبعا الفترة اللي فاتت في حاجات كثير بتعجبني وبقعد اسمعها كثير وبرددها لكن مش بتمني أنها تكون بتاعتي".

وتابع: " لأن اللي بيعجبني ده بيكون هو اصلا ذوقي وشبه المدرسة اللي أنا نفسي بنتمي ليها أو كونتها في بداياتي فببقى مش عايز يتكتب باسمي لأنه اصلا شبه المزيكا اللي انا بعملها ف في ألحان بتنزل بتكون شبه شغلي اللي بعمله ف الجمهور يقول إنها من ألحاني ويتفاجئوا أنها عليها اسم ملحن ثاني، طبعًا دي مسألة كانت بتضايقني زمان لكن دلوقتي خلاص مبقاش عندي اي مشكلة خالص لأني كبرت وعرفت"

وأضاف: "الحمد لله أنا من الناس اللي عاملة مدرسة لها لوحدها وعملت لون وشكل في ملحنين كتير اتاثرت بيه ف بقا في ناس كتير بتشتغل بطريقة قريبة مني فالمسألة دي بقت عادي بالنسبالي مش بتضايقني بقت بتسعدني أنهم بيقدموا حاجات بتأكد نجاحك ووجهة نظرك بالعكس مش بتمني يتكتب اسمي أو حاجة بالعكس أنا يستمتع بيها جدًا وبقول مبروك لكل حد اجتهد وعمل حاجة كويسة يعني".

وكشف أسماء الفنانين الذين يباركون له بعد طرح الأغاني قائلًا: "كلنا صحاب وحبايب وعشرة عمر ولكن مع إيقاف التنفيذ الفترة دي بمعني أن الاغاني زمان كانت بتتعمل قدام كل الناس يعني الأغنية مثلا اللي بعملها لايهاب توفيق مصطفى قمر اصلا حاضر، الأغنية بتاعت هشام عباس علاء عبد الخالق كان قاعد واحنا بتسجلها وايام حميد الشاعري كنت بشوف كل نجوم الوطن العربي قعدين وبيغنوا كلهم كورال ف البومات بعض يعني مثلا حميد الشاعري أو مصطفى قمر كل النجوم اللي قعدين حواليه هما الكورال اللي بيردوا وراه الحالة كانت مختلفة الناس دي كانت بتقعد مع بعض كانوا بيطبخوا سوا الأعمال الفنية".

وأضاف قائلًا:" في أغاني مشهورة كان المطربين كانوا بيلحونها للنفسهم ويدوها لمطربين تاني زي أغنية على كيفك ميل دي كانت الحان مصطفى قمر كذلك أغنية في سكوت زماني يفوت كانت ألحان مصطفى قمر.. الحالة دي كانت بينهم كبيرة جدا دلوقتي بقي في تشتيت ذهني والعصر اختلف وبقي في سوشيال ميديا".