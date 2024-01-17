نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري لـ "دوت الخليج الفني": لا أقدم تنازلات للمطربين على الأغاني.. والسوق يحتاج إلى المزيد من الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر عمرو المصري، كواليس حفاظه كشاعر غنائي على حقوقه الأدبية ورأيه في تصريحات الملحن عمرو مصطفى حول هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يعطي تنازلات لأي مطرب ويلجأ للتصريح.

وقال عمرو المصري في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني”: "عمرو مصطفى لديه الحق في هذا الأمر لكن نحن كشعراء في آخر خمس سنوات لا نقوم بعمل تنازلات على الأغاني ونلجأ لشيء اسمه تصريح، وهذا يكون بالمصنفات الفنية تابع لوزارة الثقافة ويكون لسنوات محددة تحق فيها للفنان أن يقوم بغناء الأغنية، لكن موضوع التنازل هناك أشخاص مازالت تفعله وهو شيء خاطيء تماما وعمرو مصطفى لديه الحق في التنبيه على الشعراء والملحنين بعدم فعل ذلك، لأنه تراث للجيل القادم ويسبب مشاكل كثيرة فيما بعد.

وعن احتياجات الفن من الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الحالية قال المصري: "الفترة دي لا نحتاج أي شيء سوى أن الفنانين يقوموا بطرح أغاني ويقدموا للجمهور ما ينتظره بدلا من أن نترك مساحة للفن الهابط الذي انتشر بشكل كبير الفترة الماضية، لكن بشكل عام هناك حالة جرأة في الوسط حاليا وحالة نشاط من المطربين.

آخر أعماله

طرح النجم رامي صبري، أغنية “بين الحيطان” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات يوم الخميس الماضي كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد، واحتلت الأغنية المركز الرابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 650 ألف مشاهدة في أقل من ستة أيام من طرحها.

بين الحيطان

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.