نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحا.. تعرف على أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المخرج محمد سلامة، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إمبراطورية ميم" والذي يتم عرضة في شهر الرمضاني المقبل 2024.

وأعلن محمد سلامة عن تشكيلة أبطال المسلسل، والتي تضم 20 بطلًا، ومنهم: هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد،عبد الله سعد، ريمون توفيق، نورهان منصور، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، عمر زهران، منى أحمد زاهر، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

مسلسل راجعين ياهوي

ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الفنان محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسله الرمضاني الماضي "راجعين ياهوى"، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما