نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حسن عيد يكشف عن تفاصيل شخصيته بمسلسل أسود فاتح "حكاية شغف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان حسن عيد عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي من المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني 2024.

وقال حسن في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: "أشارك في (حكاية شغف) ضمن مسلسل (أسود فاتح) بطولة سهر الصايغ، ومحمد عز، تأليف أحمد صبحي، انتاج عمرو عبد الخالق، إخراج ممدوح زكي، منتج فني صلاح حسن، وان شاء الله تدور أحداثه حول جريمة وساسبنس".

حسن عيد يكشف عن شخصيته في "حكاية شغف"

وأضاف:" أجسد دور رئيس مباحث يدعي مجدي، وهو اللي مسئول عن قضية شغف، وسوف يتم عرض المسلسل خلال منصة في رمضان 2024".

آخر أعمال حسن عيد



والجدير بالذكر اخر أعمال الفنان حسن عيد فيلم سنة أولى خطف، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

تعرف على أحداث فيلم "سنة أولى خطف"

الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي، والعمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم

يشار إلى ان الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، انتاج فريمز للإنتاج والتوزيع، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.