نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم لـ "دوت الخليج الفني": "في هذه الحالة ممكن أن أقدم راب أو مهرجانات" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الملحن الكبير محمد رحيم، عن رأيه في أغاني المهرجانات والراب المنتشر في الفترة الأخيرة، وأيضًا كشف لنا عن إمكانية تقديمه أغاني المهرجانات والراب.

وكشف في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في أغاني المهرجانات والراب قائلًا: “اغاني المهرجانات والراب هما مدرستين مختلفتين خالص عن بعض يعني المهرجانات حاجه والراب حاجه لأن ده تكنيك ف الشغل وده تكنيك تاني خالص ملهمش طبعًا أي دعوه ببعض ”.

وأضاف: أنا قعدت سنين مش عارف اتعامل مع المهرجانات ولا عارف اسمعها ولا عارف استمتع بيها كان عندي بس مشكلة فيها دائمًا وهو الكلام اللي بيستخدم اه هو بيوصل للشارع وممكن تبقى إفهات وتضحك وترقص والشعب المصري دمه خفيف وابن نكته ولكن بيستوقفني الالفاظ الصادمة زيادة عن اللزوم".

وتابع قائلًا: "يعني ممكن في شغلي أعمل إفهات وممكن اعمل حاجات دمها خفيف جدا يعني انا عامل اغنية عو عو وعامل غنوة الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه وعامل أغنية ايه ده بقا ده بقا بتاعت حكيم يعني الواحد جرب الحاجات دي كلها وعامل اغنية عبد الهادي، يعني عندي رصيد كبير جدا من الأغاني اللي دمها خفيف واللي الناس حبتها وتفاعلت معاها بس مروحناش عمرنا للحته اللي فيها ابتزال بقا".

وأضاف: "اللي هي بمعنى أصح الغنوه اللي انا اخاف بنتي تسمعها وتقول بابا هو اللي عاملها أو تيجي واحده صاحبة بنتي وتقولها معقول باباكي هو اللي عامل الغنوه دي ده عندي خط أحمر الصراحة محبش اتجاوزه أبدًا ف دي مشكلة بتكون في بعض المهرجانات يعني هما في ناس منهم مش عايز اعمم لأن في ناس تانية منهم ممكن تكون بتجتهد يعني يعني في عدد كبير جدًا جدًا منهم مبيعملش حسابه ان الاغاني دي هتدخل بيوت وهيسمعها ولاد وبنات صغيرين وهيتربوا على ثقافه حرفيًا فيها افساد لزوقهم وافساد لشهيتهم الفنية ومتعتهم الفنية".

واستكمل: "لأن الفن ده احساس بيرتقي بالزوق ولو فى حالة بينقلك لحالة تانيه خالص ولو أنتي زعلانه تفرحك ولو أنتي مكتئبه تخرجك ولازم يبقى فيها مسدج بعد ما تسمعي الغنوه أو تتفرجي على فيلم الفن عمومًا أو تتفرجي على رسمه رسام لازم تطلعي بحاجه لازم تطيري لازم تروحي ف عالم مختلف لازم تشمي هوا مختلف لازم الفنان ده يجدد نفسيتك لازم يوديكي لحتة تانية دائمًا أول ما هيوديني لحته مش حلوه هتقلل مني أو من مستوى ثقافتي أو مستوى عواطفي انا بعتقد ان ده طبعًا مش فن جيد يعني بس".

وأفصح عن رأيه في أغاني الراب قائلًا: "الراب تكنيك مختلف طبعًا وصعب مش سهل وبالعكس هو تجربة طبعًا انا شايفها جميلة وممكن اعملها ف يوم من الايام وعندي طبعا تجارب قبل كده كتير وعندي حاجات ممكن اطرحها مفيش مشكله بأفكار بردو مختلفه تمامًا وفيها تكنيك وفيها تقطيعات وفيها وفيها وأول أشكال طبعًا ظهرت اللي بالإقاعات بتاعت الراب زي مثلا رميني وناسيني وكويني ومليني انا عملتها ل هشام عباس، مثلًا دي غنوه انا عاملها من 20 سنه حتى صبري قليل كل دي تقطيعات راب بس تقطيعات راب لمطربه بتعرف تغني مش بتقول كلام متقطع على البيت وخلاص".

وأضاف: "ف انا طبعا بتعامل مع الموضوع ده جدا جدا وبحبه مفيش مشكله خالص ولكن أرجع وأقول بردو هنحط كلام بيقول أي دي مهمه جدًا لازم بردو نخاف شويه على المحتوى اللي بنقدمه للناس علشان دي مسئولية ومسئولية طبعًا كبيرة جدًا يعني مثلًا لو خدتي بالك في ناس بتقولي نزل اغنية شكلي حبيت النهارده من غير كورال الأطفال لا ده انا قاصد ان كورال الأطفال يقول كلام بالرقي ده ان الحب قبل الناس وبعد الناس مفيش إحساس أحلى منه أن الأطفال يبقو بيغنو نوع كلام بالرقي ده بدل ما يبقى بيسمع حاجات م اللي انتي عارفاها فيطلع ودنه متشبع ب أشكال تانيه الحقيقه ممكن تبقى مش أحسن حاجه بس".

وعن إمكانية تقديمه لهذا النوع أوضح قائلًا: "أنا ممكن أعمل اي نوع من أنواع الفن بس على شرط هنقول ايه وهنعمل حاجة مختلفة ولا لا وهنوصل رسالة عاملة إزاي".