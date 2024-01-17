محمد رحيم لـ "دوت الخليج الفني": هذا ما تحتاجه مصر لتطوير الفن (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن الكبير محمد رحيم والذي كشف في تصريحات خاصة كواليس أعماله المقبلة وسبب غيابه في الفترة الأخيرة، كما أفصح عما تحتاجه مصر لتطوير الفن من وجهه نظره.

وصرح رحيم قائلًا: "مصر بحكم موقعها التاريخي اللي مش محتاجين نزايد عليه أو نتكلم في مصر هي مصنع المزيكا ومصنع السينما والمبدعين والفنانين علي مدار تاريخها من 7 الف سنة من حيث الرسومات الفرعونية والأعمال الهندسية والذهب ده شغل ناس فنانين ومبدعين قبل كل شئ، والجين طبعا انتقل للاحفاد ومكمل لأن المصرين موهبين بالفطرة وانا من حين للأخر بسمع صوت حلو أو لحن وكلمات أغنية حلوة".

وأضاف قائلًا: "وده اللي سبب الحالة الفنية اللي عملوها خلال السنين اللي فاتت دي كلها والحمد الله ومكملين، ولكن احنا محتاجين أن نهتم أكتر بإنتجاتنا ويظهر شركات إنتاج بالعدد إلى كان موجود من قبل وكمان موضوع الملكية الفكرية وحقوق الفنان المصري التي يتداول في العالم سواء الأدبية أو رقمية مادية للفنان والدولة والموضوع ده محتاج زي جهاز كبير للحماية".

واستكمل: "ولازم طبعا نطالب بده زي م حصل معاية مطربة تركية قامت بأخذ لحن اغنية الوتر الحساس ولم تضع اسمي ولكن كتبت اسم الصاحب الكلمات التركية وحققت مشاهدة عشان مخدتش مني تصريح ب ده وانا اطالب لما يحصل حاجة زي كده اقول ان في لحن اتاخد مني في دولة كذا مثلا والناس لم تستخدم اسلوب راقي في التعامل ف لازم يبقا في جهاز لحماية الملكية الفكرية حديث ومتطور وقوي يتابع سير الأعمال المصرية في العالم ويحصن حقوقها واللي اعتداه عليها طبها يعرف يتعامل معها كويس جدا وأرجو المشروع يتحقق في أقرب وقت".

وعن أعماله القادمة صرح قائلًا: "إن شاء الله أنا أكثر حاجة مركز فيها اليومين دول عشان عايز الحق موسم الشتاء بتاع الدفا واليومين دول كدة هو الألبوم بتاعي ومركز فيه جدًا وكل كام يوم هتنزل أغنية مختلفة، وطبعًا وانا مركز مع ده في اسماء معينة بالنسبالي عشرة عمر وشركاء النجاح واحنا حارصين دائمًا إحنا الاثنين على التواجد مع بعض مينفعش منشتغلش مع بعض فمرتبط معاهم بأعمال".

وأضاف: "منهم الفنان الكبير حبيبي وصديقي الفنان محمد منير في بينا عشرة كبيرة ورحلة ونجاح عملنا سوا أغنية يونس ويا حمام ومسلسل المغني ومفيش حاجة توقفك واغاني كثيرة جدًا، ف احنا في بينا إن شاء الله أعمال هتنزل في الألبوم بتاعه الجديد وكمان في أعمال مع إليسا عندنا كمان عمل إن شاء الله نازل في الألبوم الجديد ونانسي عجرم كمان مرتبطين بأعمال مع بعض وطبعًا في مع صديقي وحبيبي الفنان محمد حماقي طبعًا كان معايا في الكلية وأنا وهو أصدقاء من زمان وأنا وهو عاملين حاجات حلوة في الألبوم الجديد إن شاء الله دي الحاجات اللي شغال عليها دلوقتي".