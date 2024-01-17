رنا سماحة: ويجز مش بيقول جمل مفيدة في أغانيه وجمهوره مش بيفهمه

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت المطربة رنا سماحة ضيفة في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، عبر شاشة ألفا.

ورفضت المطربة رنا سماحة فكرة تجربة الغناء في أنماط جديدة مثل الراب والتراب، على الرغم من انتشارها الواسع في الحفلات والأفراح وتحقيقها إيرادات كبيرة.

وقالت رنا سماحة: "الراب نوع لا يشبهني، وهل ربنا أعطاني هذا الصوت علشان أطلع أتكلم على مزيكا؟ أي واحد ممكن يقدم راب".

في ردها على سؤال حول السبب وراء انتشار شهرة الرابر الشهير ويجز، أوضحت مروة صبري قائلة: "لأنه يتحدث بلغة غير مفهومة، هل هناك جملة فعّالة؟ وجمهور حفلاته لا يفهم النص، ولكنه ذكي وأنشأ قاموسًا خاصًا به".

وأكملت: “أغنية "البخت" هي الأكثر فهمًا لدي من أعمال ويجز، ولذلك أنا معجبة بها، ولا يمكنني إنكار نجاحه الحالي، إذ يحقق أعلى إيرادات في حفلات مصر، ولكن أعتقد أن نجاحه قد يكون موضة مؤقتة".