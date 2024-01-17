نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم لـ "دوت الخليج الفني": هذا سبب غيابي مؤخرًا.. أحضر أعمالا جديدة.. وتطوير الفن بمصر تحكمه عدة عوامل (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية ظهوره في الوسط الفني في مجال التلحين والغناء وقد غاب الفترة الأخيرة ثم عاد عودة قوية وحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "شكلي حبيت النهاردة".

وأجرى لـ "دوت الخليج الفني" حديث خاص مع الفنان والملحن محمد رحيم وكشف لنا العديد من الكواليس عن أعماله القادمة وسبب غيابه وبعض آراءه في أغلب ما يحدث في الوسط الفني حاليًا.

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن أغنية "شكلي حبيت النهاردة"، وهل توقعت نجاحها؟

أنا بصراحة كل مرة الجمهور بيفاجئني بردود أفعال بصراحة مبسوط طبعًا جدًا بردود أفعال الناس، والأغنية دي حرفيًا بقالها 13 أو 14 سنة أول ما اتسجلت بالظبط، أنا عندي مجموعة أغاني من زمان منزلتهاش وبدأت انزلها دلوقتي واحدة ورا التانية.

كيف رأيت تصدر ونجاح أغنية صبري قليل والوتر الحساس بعد مرور أكثر من 20 عاما على طرحهما؟

الحمد لله دائمًا ربنا بيكرمني، الحاجة اللي بعملها من الأول وببذل فيها مجهود وفكرة حلوة من الأول سبحان الله الأعمال دي بتعيش ومش بتموت.

طرحت أغنية بره المقاييس وتعتبر عودة للغناء بعد غياب طويل، ما السبب في غيابك فترة طويلة؟

أنا عندي فكرة ألبوم كامل من نحو 20 سنة ولكن كان التلحين يأخذ اغلب وقتي وكنت أجل الفكرة سنة ورا الثانية، إنما دلوقتي أنا قادر جدًا انظم وقتي واقدم المشروع اللي فعلًا انا مأجله.

مع انتشار الذكاء الاصطناعي، في رأيك هل ممكن يلغي الفنان وتتعمل كل الاغاني بالذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الإصطناعي هو مجرد أداة تساعد الناس في إنجاز الوقت لكن عشان يبدع هو بشكل جديد أو يقدم عمل بإحساس مختلف أو وجهه نظر هو لوحده لا طبعًا خلفة ربنا ملهاش دعوة أبدا بصنع البني ادمين

هناك أزمة على أغنية روبي الأخيرة وعزيز الشافعي بسبب كلماتها هل ترى أن المصنفات لها دور أساسي قبل نشر الأغاني منعا للجدل؟

روبي هي من الفنانات اللي بدأوا معايا من الأول وعملنا ضربة البداية القوية وكل أعمالها معايا نجحت جدًا، أما شغلها اللى مش معايا بتعمله ازاي وأخباره ايه ف معلقش عليه أبدًا".

هل هناك أغاني أعجبت بها مؤخرا وتمنيت أن تكون من غناءك أو ألحانك؟

أنا قبل ما اكون صانع موسيقي ف أنا متذوق، وكل الأعمال اللي بتعجبني بيكون هو اصلا ذوقي وشبه المدرسة اللي أنا نفسي بنتمي ليها أو كونتها في بداياتي ف ببقا مش عايز يتكتب باسمي لأنه اصلا شبه المزيكا اللي أنا بعملها.

هل ممكن في يوم ما ان تلحن لمطربي المهرجانات والراب؟

أنا ممكن أعمل اي نوع من أنواع الفن بس على شرط هنقول ايه وهنعمل حاجة مختلفة ولا لا وهنوصل رسالة عاملة إزاي

كنت من أوائل الملحنين الذين تعاونوا مع الهضبة وتامر حسني.. هل من الممكن نسمع قريبا ألحانا لهم ببصمتك ؟

حاليًا أنا شايف أننا عدد كبير جدًا من الملحنين والشعراء بيبعت أغاني للمطربين كل التوفيق والاحترام ليهم جميعًا والمطربين بشكل عام مبنقاش نقعد القاعدات الحلوة بتاعت زمان كل واحد قاعد مكانه وقافل على نفسه وبيسمع الأغاني عن طريق الواتساب ده خلي مفيش تواصل للأسف.

عندما تطرح أغنية جديدة أو لحن جديد مَن مِن الفنانين بيكلمك ؟

كلنا صحاب وحبايب وعشرة عمر ولكن مع إيقاف التنفيذ الفترة دي بمعني أن الاغاني زمان كانت بتتعمل قدام كل الناس الحالة دي كانت بينهم كبيرة جدا دلوقتي بقي في تشتيت ذهني والعصر اختلف وبقي في سوشيال ميديا.

في رأيك ماذا تحتاج مصر في الفترة الحالية لتطوير الفن ؟

احنا محتاجين أن نهتم أكتر بإنتجاتنا ويظهر شركات إنتاج بالعدد إلى كان موجود من قبل وكمان موضوع الملكية الفكرية وحقوق الفنان المصري التي يتداول في العالم سواء الأدبية أو رقمية مادية للفنان والدولة والموضوع ده محتاج زي جهاز كبير للحماية.

ما هي أعمالك القادمة ؟

إن شاء الله أنا أكثر حاجة مركز فيها اليومين دول هي الألبوم وكل كام يوم هتنزل أغنية جديدة، وفي تعاونات مع فنانين كلهم صحابي وبينا عشرة عمر وهم الكينج محمد منير والفنانة إليسا والفنانة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي