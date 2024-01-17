نستعرض أبطال مسلسل ”إمبراطورية ميم” رمضان 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 08:27 صباحاً - يواصل المخرج محمد سلامة، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إمبراطورية ميم" والذي يتم عرضة في شهر الرمضاني المقبل 2024.

وأعلن محمد سلامة عن تشكيلة أبطال المسلسل، والتي تضم 20 بطلًا، ومنهم: هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد،عبد الله سعد، ريمون توفيق، نورهان منصور، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، عمر زهران، منى أحمد زاهر، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.