نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل ينتهي من الموسيقى التصويرية لـ "نعمة الأفوكاتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بمشاركة خالد نبيل، استعدادًا لعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني لعام 2024، وهو من بطولة مي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل “نعمة الأفوتاكو”

والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية ذات الـ ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

تفاصيل شخصية مي عمر في مسلسل “نعمة الأفوتاكو”

وتظهر مي عمر خلال الأحداث بشخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهي شخصية جديدة تقدمها في الدراما التليفزيونية، وتمر خلالها بعدة أحداث مختلفة.

تعاون هيثم نبيل مع مي عمر في مسلسل "لؤلؤ"

وكان هيثم نبيل قد تعاون مؤخرًا في مع مي عمر في أغاني مسلسل "لؤلؤ" التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم في عالم الدراما وأغلب أعمال المخرج محمد سامي الدرامية.

أغنية "دب هب"

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل انتهى مؤخرًا من ألبومه مع شركة روتانا وطرح أول أغنياته "دب هب"، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وسيطرح خلال الأيام المقبلة باقي أغنيات الألبوم.