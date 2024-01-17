أبطال ”ليه تعيشها لوحدك” ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 09:31 صباحاً - يحل اليوم الأربعاء فريق عمل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» ضيوفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، في تمام التاسعة، على قناة ON.

ويحكى الفنان خالد الصاوي بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور.

فيما يروي حسام الجوهري، مخرج الفيلم، كيف كان السيناريو مكتوبا في البداية كفيلم كوميدي بحت، قبل أن يتم العمل على خروجه بشكل إنساني كما ظهر على شاشة السينما.

ويعبر الفنان محمد رضوان، عن سعادته بمشاركته في العمل الذي يطرح قضايا حياتية مهمة تحتاج لمناقشة.

وتتحدث أيضاً الإعلامية أمينة شلباية عن سر مشاركتها الأولى كممثلة خلال "ليه تعيشها لوحدك؟" بعد إقناع المخرج حسام الجوهري لها وكذلك إعجابها بسيناريو الفيلم.

تفاصيل فيلم «ليه تعيشها وحدك»

تدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.