الليلة.. هالة صدقي تحتفل بالعرض الخاص لفيلم ”الملكة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 09:31 صباحاً - تحتفل الفنانة هالة صدقي اليوم مساء الاربعاء بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الملكة" والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن في أحد السينمات الكبرى بالتجمع الخامس.

تفاصيل فيلم «الملكة»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف قانوني» إلى «الملكة».

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» البوسترات الرسمية لأبطاله، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.