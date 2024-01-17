وفاة عبد الحميد عبد الغفار ”مايسترو” عبد الحليم حافظ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 10:29 صباحاً - رحل عن عالمنا المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

والراحل هو موسيقار مصري وعازف ناي وقائد أوركسترا شهير، له العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة مشهورة.

واشتهر عبد الغفار، عند الجمهور العام من محبي الموسيقى بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون.

في بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت.

قام بقيادة أوبرا الإسكندرية للغناء العرب.