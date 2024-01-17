تعرف على موعد ومكان عزاء المايسترو الراحل عبدالحميد عبد الغفار

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي صباح اليوم الأربعاء، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الذي يعد أبرز عازفي الناي في السبعينيات والثمانينيات، وقائد فرقة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

موعد ومكان جنازة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

وحددت أسرة المايسترو الراحل مكان وموعد صلاة الجنازة على الراحل، اليوم من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر مباشرة.

وأعلن حازم طايل المخرج بدار الأوبرا المصرية وحفيد المايسترو الراحل عبد الحميد عبدالغفار، موعد وصلاة الجنازة، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله وحده، الفنان المايسترو عبدالحميد عبد الغفار والد زوج أختي إيهاب عبدالحميد في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وستكون صلاة الجنازة وصلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، برجاء الدعاء لو تكرمتم".

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

محطات في حياة عبدالحميد عبدالغفار

عبدالحميد عبدالغفار موسيقار مصري وعازف ناي من الجيل الذهبي للموسيقى وقائد أوركسترا، وهو والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالى للموسيقى العربية، كما صاحب كبار نجوم الطرب فترة السبعينيات والثمانينيات كعازف ناي من طراز رفيع مثل أستاذ الناي العالمي محمود عفت.

وفاة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

وكتب عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه على "فيس بوك": قائلا: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى المايسترو الكبير الأستاذ عبد الحميد عبد الغفار والد الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعم المهندس ياسر أنور".

وأضاف: "ندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الحصري بـ 6 أكتوبر نسألكم الدعاء".