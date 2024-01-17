رئيس الأوبرا ينعي المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا وجميع الفنانين والعاملين، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 17 يناير.

خالد داغر: الراحل أحد قامات الموسيقى وساهم في إثراء الحياة الموسيقية

وقال داغر إن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مضيفًا أنه ساهم فى إثراء الحياة الموسيقية، كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين.

وقدم خالد داغر، رئيس دار الأوبرا العزاء لأسرة المايسترو الراحل وأصدقائه داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

أبرز المعلومات عن المايسترو الراحل عبدالحميد عبد الغفار

يذكر أن المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وقدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.