تمثيل حلو ويمخمخ.. صبري فواز يُشيد بأداء طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد النجم صبري فواز بأداء الفنان طه دسوقي، في مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض حاليًا عبر منصة watch it الإلكترونية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

منشور صبري فواز



كتب صبري فواز منشورًا قال فيه:" شكرًا يا طه من زمان ما اتفرجتش على تمثيل حلو ويمخمخ كده كل كلمة وريأكشن صادقين ووراهم شغل كتييييير"، ومن جانبه رد عليه طه دسوقي قائلًا: "من بعض ما عندكم والله".

وحقق مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته عبر منصة watch it، وقد تصدر أيضًا لقائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it.

طه دسوقي يحصد إشادات من الجمهور والنقاد بسبب دوره في مسلسل" حالة خاصة"

ونال طه دسوقي إشادات عديدة من قبل الجمهور والنقاد عبر السوشيال ميديا، فقد استطاع من خلال شخصية" نديم "أن يغير جلده من الكوميديا، ليقدم دور إنساني أظهر موهبته الكبيرة من خلال تسليطه للضوء على قضية مرضى التوحد.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"



المسلسل مكون من عشر حلقات، وتعرض حلقتين منه في الأسبوع كل يوم أربعاء، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس.