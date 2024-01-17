طلاق ياسمين عبد العزيز رسميا وأحمد العوضي خارج مصر .. كيف تم؟

الرياض - محمد الاطلسي - حصد خبر طلاق النجمة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، أكثر من 100 ألف عملية بحث في مصر وحدها، وبنفس الوقت طرح العشرات من الأسئلة حول كواليس الانفصال المفاجيء، خاصة مع دوران ماكينة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء البعض حدوث خيانة زوجية، وتأكيد البعض الاخر تورط فنانة كبيرة في الوقيعة بين الزوجين، ولكن السؤال الأكثر تداولا هو كيف حدث الطلاق "رسميا" وأحمد العوضي خارج مصر، حيث يشارك منذ أيام في جولة خليجية للترويج لأحدث أفلامه "الإسكندراني" بصحبة بطلة العمل النجمة زينة والمخرج خالد يوسف.

السؤال حول كيفية حدوث الطلاق رسميا كما قالت ياسمين، جاء من باب التكهنات المتعلقة بأن ما حدث هو مجرد انفصال، وليس طلاقا رسميا خاصة وأن أحمد العوضي عايد ياسمين عبد العزيز برسالة رومانسية بمناسبة يوم ميلادها قبل ساعات من إعلانها الطلاق، كما أن المعتاد في حالات الطلاق الرسمي هو التنسيق بين الزوجين لإعلان الخبر عبر بيان مشترك يتم نشره بتوقيت متزامن، كما حدث مؤخرا مع إعلان طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء.

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اللافت أيضا أن الطلاق الرسمي تسبقه عادة خلافات زوجية وفترة قطيعة، قد تصل لالغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما حدث بين ياسمين والعوضي هو العكس، فقبل أيام قليلة نشرت ياسمين مقطع فيديو كوميدي يظهرها في حالة انسجام كامل مع أحمد العوضي، وحرص الأخير على التعليق، كما أن الثنائي لا يزال يحتفظ بكل صورهما المشتركة على كل المنصات بمواقع التواصل الاجتماعي، والأكثر غرابة أن عدد كبير من المقربات لياسمين داخل الوسط الفني، تعاملوا مع منشور الطلاق باعتباره دعابة وتوقعوا أن القصة كلها للرد على توقعات ليلى عبد اللطيف المثيرة للجدل حول انفصال ياسمين والعوضي، وحتى الناقد المقرب من ياسمين "طارق الشناوي" صرح علنا بأنه لم يتوقع أبدا حدوث الطلاق، ولا يصدق فكرة التوقعات الفلكية من الأساس.

أغرب السيناريوهات المطروحة لواقعة الطلاق أكدت أن ياسمين توقعت عودة العوضي من رحلته الخليجية للترويج لفيلمه الاسكندراني، من أجل الاحتفال بيوم ميلادها الذي وافق 16 يناير الجاري، خاصة وأن ياسمين أعدت مفاجأة غير مسبوقة للعوضي في يوم ميلاده منذ أسابيع قليلة، ولكنها فوجئت بتواجده في دبي، وشعرت بأنه بات مشغولا بنجاحه الفني على حسابها، وهو ما دفعها لنشر رسالة قالت فيها: أكبر درس تعلمته بحياتي إنه المسرف بالطيبة والحب دايماً خسران"، الأمر الذي أعتبره أصحاب هذا السيناريو رسالة عن سبب وقوع الطلاق مع أحمد العوضي.

وحسب السيناريو نفسه، حدثت مكالمة غاضبة بين الزوجين انتهت بإصرار ياسمين على طلب الطلاق، ولم يجد العوضي بد من القاء اليمين ليقع "الطلاق الشفهي"، وبادرت ياسمين بإعلان الخبر رسميا عبر حسابها بموقع انستغرام، بينما يحاول العوضي البحث عن واسطة لحل الأزمة معها، ومع مرور الساعات بدون أي تراجع في موقف عبد العزيز أضطر العوضي لإعلان الخبر معتمدا على نفس الصياغة التي قدمتها ياسمين، وأشار مصدر مقرب من العوضي إلى أن محاولات الصلح استمرت حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس ولكنها باءت بالفشل، وفي هذه الحالة سيتم تحويل الطلاق الشفهي إلى طلاق رسمي على يد مأذون فور عودة العوضي إلى القاهرة.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، جاء كالتالي.. "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تصدرت الترند مع الساعات الأولى من العام الجاري، بعد تداول توقعات خبيرة أبراج قالت فيها أن العام الجاري 2024، سيشهد انفصال الثنائي، بطريقة مفاجئة، وقالت ياسمين عبد العزيز.. "يا ساتر يا رب"، بينما علق العوضي على التوقعات مستعينا بالقول المأثور: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

كان أحمد العوضي أعلن عن انفصاله فنياً عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد آخر تعاون بينهما في مسلسل "ضرب نار"، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك حينها في بطولة العمل كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، أحمد بدير وآخرون.. والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

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