الناس بقت مؤذية.. حورية فرغلي تعلق على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة حورية فرغلي على طلاق الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور حورية فرغلي

ونشرت حورية فرغلي صورة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت عليها قائلة: "أكبر صدمة فعلًا.. أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبد العزيز حبیبة قلبي..أكيد في حاجة غلط الناس وحشة أوي وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يارب".

حورية فرغلي

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد العوضي عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، وكتبت: الحمد لله تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي وبينا كل الاحترام والتقدير.

تنبؤ العرافة بطلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الجدير بالذكر أنه قبل أسبوعين تحديدًا مع حلول عام 2024، تنبأت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج “أنا هيك”، المٌذاع على قناة “الجديد”.

وعلقت حينها "ياسمين" على فيديو العرافة قائلة: "يا ساتر يارب.. بلاش انتي يا ليلى"، بينما رد الفنان أحمد العوضي وقال: "كذب المنجمون ولو صدقوا".