"أبو نسب" يواصل تصدره إيرادات موسم نصف العام محققًا 36 مليونًا و450 ألف جنيهًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام تصدر إيرادات موسم إجازة منتصف العام الدراسي، بعدما وصلت إيراداته إلى 36 مليونًا و450 ألف جنيهًا خلال أربعة أسابيع عرض إذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم 21 ديسمبر الماضي.

نجاح فيلم أبو نسب في دور العرض العربية

ويحقق "أبو نسب" نجاحًا كبيرًا في دور العرض العربية وكذلك حول العالم اذ تصدر الفيلم شباك التذاكر فى السعودية منذ طرحه، كما تم مد العروض فى للأسبوع الرابع فى دور العرض حول العام نظرًا للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

نجوم فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.